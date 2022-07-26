Karantinaya Son: risk grubunda olanlar işe gitmek zorunda değil

Karantina son günlerde beklendiği gibi ortadan kalkıyor. Bu bilginin kaynağı ise APA’nın elinde olan ve öğleden sonra kamuoyuna sunulacak olan bir düzenleme metnine dayanmaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte kendini hasta hissetmeyen herkes, korona testi pozitif çıksa bile, belirli yerlere gitmek için evden ayrılabilecek. Açık havada olmadıklarında veya iki metre yakınlarında biri olduğunda ise bir FFP2 maskesi takmak zorunda olacaklar.

Yönetmelikte ayrıca giriş yasakları da kararlaştırılmıştır. Pozitif olan kimseler dışarı çıkabilseler bile, hastanelerin yanı sıra Bakım-,Engelliler ve genel Tedavi kurumlarını, çocuk bakım alanlarını, ilkokulları ve okul sonrası bakım merkezlerine giremeyecekler Ancak, çalışanların bu işyerlerine - enfekte olsalar bile maske ile girmelerine izin verilecek.

Enfekte kişilerin işe gitmesine izin verilecek

Her halükarda, bundan sonra - yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden itibaren - bir maske takıldığı sürece, pozitif bir testle de çalışmak mümkün olacaktır. Ancak bu, konuşma terapistleri ve müzisyenler gibi maske takmanın fiili olarak işi yapmayı imkansız hale getirdiği meslekler için geçerli olmayacak.

İşyerinde yalnızca o anda enfekte olan kişilerin bir araya gelmesi durumunda herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Bu Hastaneler gibi hassas ortamlar için geçerli olmayacak ve yine de bu alanda maske takılması gerekilecek.

Gelecekte risk grupları için yine istisnalar olacak. İşyerinde uygun koruyucu ekipman olmaması durumunda risk grubuna dahil olan kişiler işyerine gitmek zorunda olmayacak. Bu amaçla, risk grubu düzenlemesi yeniden yürürlüğe girecek. COVID-19 risk grubu sertifikasına sahip kişiler evden çalışma veya çalışma koşullarını değiştirme hakkına sahip olacak. Bu mümkün olmadığı takdirde, son imkan olarak geçici bir izin hakkı kullanabilecekler ve bu süre içerisinde muafiyet ücreti yüzde 100 oranında geri ödenmeye devam edecek.

Evde sadece aynı haneden kişiler bulunduğu sürece enfekte kişiler için maske takmaya gerek olmayacak, bu özel araçlar için de geçerli sayılacak. Pozitif teste rağmen, yeme içme mekanlarına veya yüzme havuzlarına maske takma şartıyla gidilebilecek. Yani bu enfekte olan birinin bir restorana gidip orada arkadaşlarıyla sohbet edebileceğini fakat maskeyi çıkarıp bir şey tüketemeyeceği anlamına gelmektedir.

Kısıtlamalar antijen testleri için de geçerlidir

Kısıtlamalı dışarı çıkabilme sadece PCR testi pozitif çıktıktan sonra değil, Covid enfeksiyonuna işaret eden antijen testi yapıldıktan sonra da geçerlidir. Antijen testin poztif sonucu bir PCR testi ile onaylanmazsa, gereksinimler düşer. Her durumda, kısıtlamalı dışarı çıkma düzenlemesi en fazla 10 gün için geçerlidir, 5 günden sonra ise test olup bu kısıtlamadan da çıkabilirsiniz.

Şu anki kurallar ise en az 5 gün karantina gerektiriyor, bu beş günün ardından ise test olup CT değerinizin 30'un üzerinde çıkması halinde sadece karantinadan çıkabiliyorsunuz. Viyana dışında ise, hala pozitif olsanız bile beş günden sonra kısıtlamalı olsada dışarı çıkabiliyorsunuz.

Bu Yönetmelik, öğleden sonra sosyal işler ve çalışma bakanı tarafından düzenlenecek bir basın toplantısında resmi olarak sunulacaktır.

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