Kanzler Nehammer muss in Quarantäne bleiben

Bundeskanzler Karl Nehammer muss weiter in Heim-Quarantäne bleiben. Nehammer war am Freitag positiv auf Corona getestet worden. Ein neuer Corona-Test am Mittwoch war ebenfalls positiv. Nehammer hat aber keine Symptome und fühlt sich fit. Er ist dreifach gegen Corona geimpft.

An seinen beruflichen Terminen wird er nun per Video-Konferenz oder Telefon-Konferenz teilnehmen. Der nächste Corona-Test soll bei Nehammer am Wochenende gemacht werden. Das raten ihm seine Ärzte.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: