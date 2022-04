Käufer von E-Autos bevorzugen heimische Modelle

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie bevorzugen Käufer von Elektroautos heimische Modelle. In den USA stammen 82 Prozent der gekauften E-Autos von den US-Herstellern Tesla und Ford. In Europa bevorzugen 69 Prozent der Käufer europäische Modelle und in China kommen 80 Prozent von chinesischen Herstellern.

In China und Europa soll auch jedes 6. Auto ein E-Auto sein. In Nordamerika ist dagegen nur jedes 18. Auto ein E-Auto.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++