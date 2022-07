Jede vierte Person in Österreicher hat Migrations-Hintergrund

In Österreich hat jede vierte Person einen Migrations-Hintergrund. Das ergab ein Bericht der Statistik Austria vom Montag. Seit dem Jahr 2015 stieg vor allem die Zahl von Syrern und Afghanen stark an. Aber auch mehr Rumänen, Bulgaren und Ungarn leben nun in Österreich. Außerdem gab es mehr als 30.000 Asylanträge und 80.000 Registrierungen von Vertriebenen aus der Ukraine. "Ohne Zuwanderung würde Österreich schrumpfen", sagt Tobias Thomas, der Chef der Statistik Austria.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

