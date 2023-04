Jacinda Ardern trug Maori-Mantel bei letzter Rede im Parlament

Gekleidet in einen Korowai, den traditionellen Federumhang der Maori, blickte Ardern auf ihren Aufstieg aus einfachen Verh├Ąltnissen bis an die Spitze der Regierung zur├╝ck. "Es war eine Mischung aus der Pflicht, einen fahrenden Zug zu lenken (...) und von einem getroffen zu werden", sagte Ardern in ihrer Abschiedsrede, in der ihr bisweilen die Tr├Ąnen in den Augen standen.