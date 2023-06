In Wien wurde ein Denkmal für homosexuelle NS-Opfer präsentiert

In Wien im Resselpark ist am Montag ein Denkmal präsentiert worden. Es ist ein Denkmal für homosexuelle Opfer von den Nazis. Das Denkmal hat den Namen "ARCUS - Schatten eines Regenbogens". Es ist geformt wie ein Regenbogen. Das ist das Symbol von der LGBT-Bewegung. Aber weil in der NS-Zeit viele homosexuelle Menschen getötet wurden, ist dieser Regenbogen nicht bunt.

Das Denkmal kostete 300.000 Euro. Es wurde von der Stadt Wien und dem Land Österreich bezahlt.