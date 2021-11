In Wien hat die Corona-Kinderimpfung begonnen

In Wien hat am Montag die erste Corona-Impfstraße für Kinder in Österreich geöffnet. Dort können Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Andrang auf die 9.000 verfügbaren Termine war sehr groß. Alle Termine sind bereits vergeben worden, gab der Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, am Montag bekannt. Es soll jetzt aber bald neue Termine geben.

Die Kinder werden mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft. Sie erhalten aber eine kleinere Menge als Erwachsene. Über die genaue Menge entscheiden die Ärzte vor Ort. Einen eigenen Impfstoff für Kinder gibt es derzeit noch nicht.

