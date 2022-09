In Serbien wird Spitalpersonal aufgefordert, Strom zu sparen

"Wir haben in Serbien viele Probleme im Energiesektor", hat kürzlich Serbiens Ministerin für Energie und Bergbau Zorana Mihajlović im KURIER-Gespräch erklärt. Wie schwerwiegend die Probleme tatsächlich sind, zeigt ein Brief, der in diesen Tagen an die medizinischen Einrichtungen im Lande verschickt wurde. Darin wird das Krankenhauspersonal aufgefordert, sich an Stromsparmaßnahmen zu halten.

In einem der Tageszeitung Danas vorliegenden Schreiben, das ein Belgrader Spital erhalten habe, ist etwa die Rede von einem Nutzungsverbot der Klimaanlage. Ausgenommen werden da nur Räume, in denen Neugeborene und Vorschulkinder behandelt werden. Zudem sollen medizinische Einrichtungen dem Schreiben nach die Raumtemperatur auf höchstens 20 Grad begrenzen und verstärkt darauf achten, dass das Licht (tagsüber) nicht unnötig brennt oder dass nur essenzielle Dokumente gedruckt werden.

Sparmaßnahmen, die vor einigen Wochen von der Regierung angekündigt worden sind, sollen vom 1. September bis 31. März 2023 gelten. Das Ziel sei, den Verbrauch um mindestens 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu senken. Gleichzeitig muss das Gesundheitszentrum die erzielten Einsparungen monatlich dokumentieren und dem zuständigen Ministerium vorlegen.