In Österreich werden jeden Tag bis zu 1.000 Blutkonserven verbraucht

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Laut dem Österreichischen Roten Kreuz werden in Österreich jeden Tag bis zu 1.000 Blutkonserven benötigt. 70 Prozent davon werden für geplante Operationen vorbestellt. 30 Prozent werden für plötzlich auftretende Notfälle benötigt. Momentan sind aber die Lagerbestände an Blutkonserven sehr niedrig.

Das hat auch etwas mit Corona zu tun. Kranke Menschen dürfen kein Blut spenden. Bald ist auch Urlaubszeit. Da sind viele Blutspender nicht im Land. Blutkonserven sind auch nur 42 Tage lang haltbar. Das bedeutet, sie müssen immer wieder ersetzt werden. Darum sollen Menschen aller Blutgruppen immer wieder Blut spenden gehen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++