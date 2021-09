In Österreich sind über 11.000 Menschen durch Corona gestorben

Die Corona-Pandemie dauert nun schon 18 Monate lang. In dieser Zeit sind in Österreich mehr als 11.000 Menschen an Corona gestorben. Bis Donnerstag am Vormittag waren es genau 11.009 Corona-Tote.

Der Corona-Virus ist besonders für alte Menschen gefährlich. Außerdem ist der Virus für Männer gefährlicher als für Frauen.