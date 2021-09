In Österreich sind mehr als 50.000 Menschen in Kurz-Arbeit

In Österreich sind derzeit 52.056 Menschen in Kurz-Arbeit. Das sind viel weniger als erwartet. Experten hatten mit bis zu 120.000 Menschen in Kurz-Arbeit gerechnet.

Es gibt auch weniger Arbeitslose. Derzeit sind in Österreich rund 339.000 Menschen ohne Arbeit. Das sind rund 7.000 weniger als vor einer Woche.