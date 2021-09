In Österreich sind die Corona-Zahlen wieder gestiegen

In Österreich steigen die Corona-Zahlen immer weiter. Am Donnerstag wurden über 2.300 Corona-Infektionen gemeldet. Außerdem starben wieder 10 Menschen an Corona.

Zurzeit gibt es mehr als 20.000 Corona-Fälle in Österreich. So viele gab es seit mehreren Monaten nicht mehr. In den Krankenhäusern sind derzeit mehr als 660 Corona-Patienten.

Dafür gab es am Donnerstag wieder mehr Impfungen. 14.300 Menschen ließen sich impfen. Am Mittwoch waren es über 13.100.