In Österreich kochen die Menschen nun mehr

Die Menschen in Österreich kochen inzwischen mehr selbst. Das geht aus einer Umfrage im Mai hervor. Befragt wurden 1.000 Menschen im Internet.

Jeder 2. Österreicher geht jetzt seltener in ein Restaurant essen. Besonders bei den über 60-Jährigen ist das so. Rund ein Viertel der Befragten bestellt auch nicht mehr so oft Essen nach Hause. Ein Fünftel der Befragten kocht nun mehr. Das machen vor allem unter 30-Jährige, Frauen und Singles.

Fast ein Viertel nimmt auch öfter selbstgekochtes Essen mit in die Arbeit. Das machen besonders unter 30-Jährige und Frauen oft. Männer machen das nicht so oft.