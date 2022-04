In Österreich gibt es ab Montag keine Maskenpflicht in Schulen mehr

Ab nächster Woche am Montag gilt die Maskenpflicht in den Schulen von Österreich nicht mehr. Das hat der Bildungsminister Martin Polaschek am Mittwoch gesagt. Für Ungeimpfte und für Lehrer gibt es ab Montag auch keine Maskenpflicht mehr.

Wenn es aber wieder positive Corona-Fälle gibt, kann die Maskenpflicht wieder eingeführt werden. Es gilt auch weiterhin, dass die Schüler einmal in der Woche einen Corona-Test machen müssen.

