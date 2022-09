In Europa gibt es immer mehr Autos

Es gibt in der EU immer mehr Autos. Am Anfang des heurigen Jahres waren es 560 Autos pro 1.000 Einwohner. Vor 10 Jahren gab es in der EU erst 480 Autos pro 1.000 Einwohner. Die meisten Autos gibt es jetzt in Luxemburg. Es sind 682 pro 1.000 Einwohner. Die wenigsten Autos gibt es in Rumänien. Dort sind es 370 pro 1.000 Einwohner.

Die Menschen in Ă–sterreich haben 570 Autos pro 1.000 Einwohner. Vor 10 Jahren waren es 530 Autos, und im Jahr 2000 waren es erst 511.