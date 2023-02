In diesem Jahr starben schon 47 Menschen im Straßenverkehr

In Österreich sind in den ersten 2 Monaten in diesem Jahr schon 47 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Im letzten Jahr waren es auch 47 Tote in den ersten 2 Monaten. Im Jahr 2021 sind 27 Menschen im Straßenverkehr gestorben.

Die meisten Verkehrstoten hat es im Bundesland Niederösterreich gegeben. Dann kommen Salzburg und die Steiermark, Tirol. Wien, Kärnten und das Burgenland. Die wenigsten gab es in Oberösterreich und in Vorarlberg.

Mehr Informationen dazu hier: