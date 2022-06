In Deutschland fuhr ein Auto in eine Menschen-Gruppe

Ein Auto ist am Mittwoch in Berlin in eine Menschen-Gruppe gefahren. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Das Auto krachte danach in das Schaufenster von einem Geschäft. Ein Mensch wurde bei dem Unfall getötet. Mindestens 8 Menschen wurden verletzt. Der Lenker wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.

Man weiß aber noch nicht genau, was passiert ist. Die Polizei untersucht jetzt, ob es ein Unfall oder Absicht war.

+++ Dieser Nachrichten√ľberblick ist in leicht verst√§ndlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschw√§chen. +++