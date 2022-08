In den Spitälern liegen immer weniger Menschen mit Corona

In Österreich müssen immer weniger Menschen mit einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden. Am Freitag lagen 1.322 Menschen mit Corona im Spital. Vor einer Woche waren es 139 mehr.

Auf Intensiv-Stationen mussten am Freitag 82 Corona-Patienten behandelt werden. Das waren um 9 mehr als vor einer Woche.

An einem Tag sind 15 mit Corona infizierte Menschen gestorben. Bisher sind in Österreich insgesamt 19.257 Menschen an oder mit Corona gestorben.