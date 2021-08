In den Schulen gilt im Herbst die 3G-Regel

In den Schulen wird im Herbst für Schüler und Lehrer die 3G-Regel eingeführt. Das heißt: Entweder ist man gegen Corona geimpft oder man hat die Krankheit gehabt oder man muss regelmäßig einen Test machen. Das kann ein Schnelltest oder ein PCR-Test sein. Der Schnelltest gilt 48 Stunden, der PCR-Test gilt 72 Stunden. Kinder und Lehrer, die nicht geimpft sind oder die Krankheit gehabt haben, müssen sich also drei Mal pro Woche testen.

In den ersten 2 Wochen des Schuljahres müssen sich zur Sicherheit alle testen. Die Kinder können die Tests an den Schulen machen. Die Lehrer müssen die Tests mitbringen. Eine Impfpflicht für Lehrer will Bildungsminister Heinz Faßmann nicht einführen.