In den Flüchtlingslagern im Sudan sterben viele Kinder

Im Land Sudan in Afrika herrscht ein Bürgerkrieg. Viele Menschen sind auf der Flucht. Es gibt viele Flüchtlingslager. Doch in diesen Lagern starben seit Mai etwa 1.200 Kinder. Sie starben an Hunger oder an Krankheiten wie Masern. Die UNICEF befürchtet, dass bis Jahresende noch mehrere tausend Babys sterben werden.

Im Sudan liefern sich seit Mitte April 2 befeindete Militärgruppen einen blutigen Machtkampf. Fast 7.500 Menschen wurden seitdem getötet.