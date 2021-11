In Bulgarien starben 46 Menschen bei einem Busunfall

In Bulgarien hat es in der Nacht auf Dienstag einen schweren Busunfall gegeben. 46 Menschen starben dabei, darunter mehrere Kinder. Einige Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus waren etwa 50 Fahrgäste und 2 Fahrer. Der Bus kam aus der Türkei und war auf dem Weg nach Nord-Mazedonien.

Der Bus soll eine Leit-Schiene auf einer Autobahn gerammt und sich dann überschlagen haben. Der Bus hatte gebrannt. Deshalb haben wohl auch so wenige Menschen überlebt. Ob der Bus schon vor dem Unfall brannte oder erst danach, weiß man noch nicht.

