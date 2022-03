Impfpflicht wird in Österreich nun ausgesetzt

Am Mittwoch hat die österreichische Regierung beschlossen, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird. Eigentlich hätte ein Verstoß gegen die Impfpflicht ab Mitte März bestraft werden sollen. Grund für die Entscheidung ist der Bericht einer Experten-Kommission. Der Bericht sagt aus, dass die Impfpflicht zu sehr die Rechte der Bürger einschränken würde. Trotzdem weist die Regierung darauf hin, dass man sich gegen Corona impfen lassen sollte, weil die Impfung tatsächlich schützt.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sagte, dass wir genau wie Corona flexibel sein müssen. Damit ist gemeint, dass sich Corona schon oft angepasst hat und auch wir uns an die Corona-Situation anpassen müssen. In 3 Monaten soll darum nach einer der Beurteilung der aktuellen Lage neu entschieden werden. Die Impfpflicht kann also jederzeit wieder eingeführt werden, falls es notwendig ist.

