Immer weniger Corona-Patienten in den Spitälern

In Österreichs Krankenhäusern sind am Donnerstag 512 Corona-Patienten behandelt worden. Das sind um 71 weniger als am Mittwoch. Zum ersten Mal seit 7 Monaten gibt es weniger als 200 Corona-Patienten auf Intensiv-Stationen.

Am Donnerstag lagen 199 Menschen auf Intensiv-Stationen. Das gab es zuletzt vor mehr als einem halben Jahr am 26. Oktober. In den letzten 24 Stunden starben 7 Menschen an oder mit dem Corona-Virus. Bisher starben in Österreich insgesamt 10.573 Menschen an einer Corona-Infektion.

