Im Vorjahr kamen 49 Fußgänger im Straßenverkehr ums Leben

Im Vorjahr sind in Österreich 49 Fußgänger bei Verkehrsunfällen gestorben. Das waren um 12 mehr als im Jahr 2021, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag mitteilte. Besonders betroffen waren Senioren. 23 der Todesopfer waren 70 Jahre und älter. In den vergangenen 4 Jahren waren 105 der insgesamt 206 getöteten Fußgänger 70 Jahre oder älter.

Der VCÖ fordert mehr Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet, um die Sicherheit für ältere Menschen zu erhöhen. Das bedeutet etwa Tempo 30 statt 50 und übersichtlichere Straßen-Übergänge.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

