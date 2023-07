Im Juni gab es etwas mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Im Juni hat es in Österreich wieder etwas mehr Arbeitslose gegeben. Über 307.000 Menschen waren ohne Arbeit oder in einer Schulung beim AMS. Das sagte das Ministerium für Arbeit und Wirtschaft am Montag.

Die Arbeitslosen-Quote lag heuer im Juni bei 5,7 Prozent. Im Juni vor einem Jahr lag sie etwas höher bei 5,7 Prozent.