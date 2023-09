Hilfe für Marokko aus dem Ausland

In Marokko hat es am Freitag ein sehr schweres Erdbeben gegeben. Am Sonntag hat es ein Nachbeben gegeben. Insgesamt sind dabei mehr als 2.000 Menschen gestorben. Es wurde auch viel zerstört.

Viele Länder haben Marokko ihre Hilfe angeboten. Zum Beispiel Österreich und Deutschland. Marokko nahm erst mal aber nur die Hilfe von 4 befreundeten Ländern an. Diese 4 Länder sind Spanien, Katar, Großbritannien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate.

Großbritannien hat Marokko 60 Teams und 4 Suchhunde geschickt. Das spanische Militär hat eine Spezialeinheit mit Rettungshunden geschickt.