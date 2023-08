Heftige Gewitter in Österreich richteten Schäden an

In Österreich gab es in der Nacht auf Mittwoch heftige Gewitter. Vor allem Tirol, Salzburg und Oberösterreich waren betroffen. In Tirol zerstörte das Unwetter eine Brücke im Stubaital. Muren gingen ab und einige Straßen mussten deshalb gesperrt werden.

In Oberösterreich gab es 90 Einsätze von der Feuerwehr. In Salzburg wurde eine Landes-Straße verschüttet und teilweise gesperrt. Verletzt wurde niemand.