Häuser und Wohnungen sind im Jahr 2021 viel teurer geworden

Im Jahr 2021 hat sich der Kauf-Preis für Häuser und Wohnungen erhöht. Und zwar im Durchschnitt um über 12 Prozent. Einen so hohen Anstieg gab es seit dem Jahr 2010 nicht mehr.

Den höchsten Anstieg für Häuserpreise gab es mit fast 19 Prozent in Wien. Danach kommen Tirol und das Burgenland. Die geringste Verteuerung gab es in Vorarlberg und in der Steiermark. In Niederösterreich gab es den höchsten Anstieg für Wohnungspreise.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++