Hacker haben über 600 Millionen Dollar an digitalem Geld gestohlen

Durch einen Angriff auf ein Online-Spiel haben Hacker über 600 Millionen Dollar stehlen können. Das sind umgerechnet 540 Millionen Euro. Das Online-Spiel heißt "Axie Infinity". In dem Spiel kann man digitales Geld in Bargeld umtauschen. Und auch umgekehrt Bargeld in digitales Geld umtauschen.

Der Spielehersteller sagte, dass "Axie Infinity" täglich 2,5 Millionen Nutzer hat. Das Unternehmen hat versprochen, dass es solche Angriffe in Zukunft verhindern wird.