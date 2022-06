Gerald Grosz tritt bei Bundespräsidenten-Wahl an

Der ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz will Bundespräsident werden und tritt deshalb bei der Wahl im Herbst an. Das hat er in einem Video erklärt, das in sozialen Medien veröffentlicht wurde. "Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Ja, ich will", sagte Grosz in dem Video. Er kritisierte darin auch die Regierung und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.