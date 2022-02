Gemeinnützige Projekte für Wiener Ehrenamtswoche gesucht

Projekteinreichung bis 3. April

Bei der ersten Ehrenamtswoche, die letztes Jahr stattfand, engagierten sich Schüler und Schülerinnen in zahlreichen Feldern der ehrenamtlichen Arbeit. Sie gaben Kleidung an Obdachlose aus, säuberten die Donauinsel oder errichtetet in der Nachbarschaft Gemüsehochbeete.

Für die Ehrenamtswoche 2022 werden wieder gemeinnützige Projekte gesucht, die einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Projekte für alle Wiener Schulklassen aller Schulstufen und Schulformen sind willkommen. Einreichen können gemeinnützige Vereine, NGOs, NPOs, Social Profit Unternehmen und weitere am Gemeinwohl orientierte Einrichtungen. Kooperationen zwischen Partnern und Partnerinnen sind möglich. Die Einreichfrist läuft bis 3. April.

Alle Details zu den Projekt-Kriterien und zur Einreichung sind zu finden unter wienxtra.at/ehrenamtswoche.