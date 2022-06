Gefundene Frau in Wien wurde anscheinend getötet

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf ist am Sonntag eine tote Frau gefunden worden. Nach der Untersuchung von der Leiche ist die Frau nicht natürlich gestorben. Also zum Beispiel durch eine Krankheit. Wie genau die 20 Jahre alte Frau gestorben ist, wurde nicht bekannt gegeben.

Der 25 Jahre alte Wohnungsinhaber hat am Sonntag den Notruf gerufen. Er rief wegen einer bewusstlosen Person in seiner Wohnung an. Die Rettung konnte der Frau nicht mehr helfen. Bei ihren Untersuchungen fand die Polizei einen Freund von dem Wohnungsinhaber. Der 30 Jahre alte Mann hatte sich im Keller versteckt. Beide Männer werden von der Polizei zum Tod der Frau befragt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++