Gas-Konferenz in Wien von Demonstration gestört

In Wien hat am Montag eine Gas-Konferenz stattgefunden. Und zwar in einem Hotel am Parkring. Aber sie wurde von Umwelt-Aktivisten gestört. Es fand eine unangemeldete Demonstration statt. Diese Demonstration wurde von der Polizei teilweise mit Pfefferspray aufgelöst.

Bei den Protesten kam es zu Staus. Außerdem wurden 2 Polizisten verletzt. Die Umwelt-Aktivisten kritisieren die Gas-Konferenz. Zum Beispiel, weil viel Gas aus Afrika kommt. Aber die Menschen in Afrika verdienen daran nichts. Außerdem ist Gas schädlich für die Umwelt.