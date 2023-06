Führerschein-Prüfung bestanden und gleich tödlichen Unfall verursacht

Am Montag am Abend hat ein 17 Jahre alter Fahr-Anfänger in Oberösterreich einen tödlichen Auto-Unfall verursacht. Der Bursche krachte bei Altenberg in ein Auto, das ihm entgegenkam. Der Unfall passierte nur wenige Stunden nachdem der Bursche seine Fahrprüfung bestanden hatte.

Bei dem Unfall starb der 36 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos. Außerdem starb eine 16 Jahre alte Beifahrerin des Burschen.