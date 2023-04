Bosnisches Flüchtlingscamp Lipa soll eine "Gefängniseinheit" bekommen

Weder Bürgermeister noch Premierminister informiert

In den letzten Tagen sollen mehrere Geflüchtete im Rahmen eines bilateralen Abkommens von der kroatischen an die bosnische Grenzpolizei übergeben worden sein. Diese wurden in weitere Folge in das Camp gebracht.

Die SOS Balkanroute macht aufmerksam, dass das gegen das Non-Refoulement-Prinzip der Genfer Flüchtlingskonvention verstößt. Auch die lokalen Politiker sind empört über die Situation und fordern klare Antworten aus der internationalen Gemeinschaft. „Wer macht das, wer hat so etwas erlaubt? Niemand hat uns informiert. Deswegen habe ich eine Erklärung des für das Fremdenamt zuständigen Sicherheitsministeriums sowie der Internationalen Organisation für Migration verlangt. Wenn das so weiter geht, wird unser Kanton erneut zum Flaschenhals“, reagierte in einem Video der Premierminister des an Kroatien grenzenden Una-Sana-Kantons Mustafa Ružnić.