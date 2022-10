Feuerwehr in Mödling befreit Mann aus eingeschlossener Post-Paketbox

In Mödling in Niederösterreich hat die Feuerwehr am Freitag einen besonderen Einsatz gehabt. In einer Paketbox von der Post war ein Mann eingeschlossen. Die Feuerwehr hat ihn befreit. Der Mann blieb unverletzt.

Der Mann war mit einem anderen Mann um kurz nach 4 Uhr in der Früh auf dem Heimweg. Die zwei Männer hatten dann die Idee, in eine Paketbox von der Post hineinzusteigen. Der eine Mann machte das dann. Dabei wurde er eingeschlossen. Man konnte die Box weder von innen noch von außen aufmachen. Die Feuerwehr kam dann mit 12 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen und brach die Postbox auf.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: