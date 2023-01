Fernsehserie mit Kate Winslet wird in Wien gedreht

Seit Montag wird in Wien eine große ausländische Fernsehserie gedreht. Der Sender HBO lässt unter anderem im Gartenpalais Liechtenstein die Serie "The Palace" drehen. Vor der Kamera werden unter anderem die britischen Schauspieler Kate Winslet und Hugh Grant zu sehen sein. Kate Winslet wurde mit dem Film "Titanic" bekannt. Hugh Grant kennt man aus der Liebeskomödie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall".

Für die Serie wird mehrere Wochen in Österreich gedreht. Die weiteren Drehorte werden aber geheim gehalten. In "The Palace" geht es um eine Diktatur, die innerhalb eines Jahres ihre politische Macht verliert. Wann die Serie zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: