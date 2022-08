Felsen-Landschaft für Löwen in Schönbrunn

Die Löwen im Tiergarten Schönbrunn in Wien haben ein modernes Gehege bekommen. In dem Gehege gibt es jetzt eine neue Felsen-Landschaft. So haben die 3 Löwen einen besseren Überblick über ihr Gehege. Die Felsen schützen außerdem vor Sonne und Regen. Im Winter sind die Plattformen sogar beheizbar.

Die Löwen erkunden bereits die neue Anlage. Sie haben auch schon ihre neuen Lieblingsplätze gefunden. Die Felsen-Landschaft soll an Afrika erinnern. Von dort kommen die Löwen ursprünglich her.