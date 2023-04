Fastenmonat Ramadan ist zu Ende: Was Muslime heute feiern

Vom Mond hängt es ab

Das Datum für den Beginn des Ramadan wird sowohl durch Mondberechnungen als auch durch die Sichtung der Mondsichel nach dem Neumond festgelegt. Dies kann in den verschiedenen Ländern variieren.

Zum Zuckerfest gratuliert man sich auf Arabisch mit "Eid Mubarek", was sinngemäß mit "Gesegnetes Fest" übersetzt werden kann. Auf Türkisch wünscht man sich "Bayram Mubarek Olsun" und auf Serbokroatisch "Bajram šerif mubarek olsun", was so viel wie "Ich wünsche dir ein gesegnetes Fest" bedeutet.