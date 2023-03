Fastenmonat Ramadan beginnt in Österreich

In Saudi-Arabien und Katar beginnt der Fastenmonat Ramadan am Donnerstag, in Österreich jedoch schon am Mittwochabend. Das Datum für den Beginn des Ramadan wird sowohl durch Mondberechnungen als auch durch die Sichtung der Mondsichel nach dem Neumond festgelegt. Dies kann in den verschiedenen Ländern variieren. D

"Monat der Reflexion"

In Österreich beginnt der Ramadan laut Islamischer Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) heuer am Mittwochabend, erster Fastentag ist somit der Donnerstag. Der Ramadan sei auch die Zeit der Einkehr, des Verzichts und der Dankbarkeit, sagte IGGÖ-Präsident Ümit Vural laut einer Aussendung. "Viele Dinge in unserem Leben betrachten wir als völlig selbstverständlich, sei es das Dach über dem Kopf, die funktionierende Heizung, der gefüllte Kühlschrank, die gesunden Kinder oder der liebende Partner. Der Ramadan lehrt uns als Monat der Reflexion, uns der vielen Segen in unserem Leben bewusst zu werden." Den diesjährigen Ramadan stelle die IGGÖ daher unter das Motto "Zeit für Dankbarkeit".

Der Fastenmonat Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam. Gläubige Muslime verzichten in dieser Zeit rund 30 Tage lang von Morgengrauen bis Abenddämmerung auf Essen und Trinken und versammeln sich traditionell mit Familie und Freunden, um am Abend das Fasten zu brechen.

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

In Saudi-Arabien, das mit Medina und Mekka die heiligsten Stätten des Islam hat, wird streng gefastet und die Restaurants bleiben bis zum sogenannten Iftar-Essen bei Sonnenuntergang geschlossen. Gläubige versammeln sich vor allem nachts zum Beten in Moscheen.