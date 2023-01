Falsche Bankangestellte fordern Überweisungen

In der Steiermark benutzen unbekannte Betrüger einen neuen Trick. Sie rufen ihre Opfer an und geben sich als Bankangestellte aus. Sie bringen ihre Opfer dazu "aus Sicherheitsgründen" Geld auf andere Konten zu überweisen. 2 Grazer fielen auf diesen Trick herein und verloren jeweils Tausende Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche. Man soll auf keinen Fall Geld an unbekannte Konten überweisen. Außerdem sollte man sich nach solchen Nachrichten oder Anrufen bei seiner Bank informieren.

Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

