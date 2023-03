Europas Waffenimporte sind massiv gestiegen

Europa hat wegen der Spannungen mit Russland in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet. Die Waffen-Importe stiegen von 2018 bis 2022 um über 47 Prozent. In den europäischen Ländern, die auch noch in der NATO sind, waren es sogar um 65 Prozent mehr. Das geht aus am Montag veröffentlichten Berichten des Stockholmer Friedens-Forschungs-Instituts namens SIPRI hervor.