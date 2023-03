"Europäisches Eis des Jahres" kommt heuer aus Österreich

Heuer kommt das "Europäische Eis des Jahres" aus Österreich. Bei dem "Eis des Jahres" handelt es sich um die Sorte "Apfelstrudel". Der 24. März ist der "Tag des handwerklich erzeugten Speise-Eises", also von selbst gemachtem Speise-Eis. Der Tag wird seit 2013 in Eis-Salons in ganz Europa mit dem "Europäischen Eis des Jahres" gefeiert.

Heuer durfte Österreich die Eis-Sorte herstellen. Österreich ist für seine Mehlspeisen und süßen Spezialitäten bekannt, daher wurde das Apfelstrudel-Eis gewählt, erklärte der Sprecher der österreichischen Eissalon-Betreiber.

