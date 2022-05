EU-Kommission plant Einfuhr-Verbot für Erdöl aus Russland

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine plant die EU jetzt ein vollständiges Einfuhr-Verbot für Erdöl aus Russland. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bestätigt. Bis Ende des Jahres sollen kein Rohöl und keine Erdöl-Produkte mehr in die EU geliefert werden. So soll der Druck auf Russland erhöht werden, sagte Von der Leyen.

Ausnahmen soll es aber für die EU-Länder Ungarn und die Slowakei geben. Sie sind sehr stark abhängig von russischem Erdöl. Auch gegen russische Banken und bekannte russische Persönlichkeiten sind weitere Straf-Maßnahmen geplant. Darunter ist auch Patriarch Kyrill. Er ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Die EU-Länder müssen jetzt noch über die Straf-Maßnahmen abstimmen.

