Es gibt immer mehr Seeadler in Österreich

In Österreich galt der Seeadler bis vor 20 Jahren als ausgestorben. Aber seitdem steigt die Zahl der heimischen Seeadler wieder. Inzwischen gibt es in Österreich wieder 44 Seeadler-Brutpaare. Die Vögel leben vor allem in Niederösterreich, im Burgenland, der Steiermark und in Oberösterreich.

Aber das Überleben der Seeadler ist in Österreich trotzdem nicht sicher. Denn Seeadler werden immer noch unerlaubt abgeschossen. Sie werden manchmal auch vergiftet. Die Adler müssen deshalb auch weiter streng geschützt werden.

Hier lesen Sie mehr dazu: