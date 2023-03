Erdbeben mit Toten und Verletzten in Afghanistan und Pakistan

Im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan hat es am Dienstagabend ein schweres Erdbeben gegeben. Pakistan sprach von mindestens 9 Toten und mehr als 40 Verletzten, Afghanistan sprach von 4 Toten und 70 Verletzten. Dort wurden auch ├╝ber 60 H├Ąuser besch├Ądigt. Das Beben war auch bis nach Kasachstan zu sp├╝ren. Im Internet waren Videos zu sehen, wie Bewohner aufgeregt auf die Stra├čen liefen.

In dieser Gegend und in den Nachbarl├Ąndern kommt es oft zu Erdbeben. Beim letzten gro├čen Beben 2022 in Afghanistan und Pakistan starben ├╝ber 1.000 Menschen.