Elfter Jahrestag des Syrien-Konflikts: Bereits über 13.000 Kinder getötet

Gewalt und Armut haben für die Kinder in Syrien nach elf Jahren Bürgerkrieg dramatische Folgen. Allein 2021 seien dort 900 Kinder getötet oder verletzt worden, warnte das Kinderhilfswerk Unicef. Landminen und andere explosive Überreste des Krieges waren demnach der wesentliche Grund für die vielen minderjährigen Opfer. Insgesamt sei die Zahl der getöteten oder verletzten Kinder seit Beginn des Konflikts an diesem Dienstag vor elf Jahren auf fast 13.000 gestiegen, so Unicef.

Ein Drittel aller Kinder leide zudem unter psychischen Problemen, wie Angstzuständen, Traurigkeit oder Schlafstörungen, hieß es weiter. Die Hilfsorganisation Save the Children mahnte, die Kinder in Syrien dürften nicht vergessen werden, auch wenn die Augen auf die Ukraine gerichtet seien. Gewalt, Trauer, Verlust und Vertreibung hätten tiefgreifende Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit.