Einigung bei Lohn-Verhandlungen in der Metall-Industrie

In der Metall-Industrie haben sich in der Nacht auf Freitag die Gewerkschaft und die Arbeit-Geber ĂŒberraschend auf eine Lohn-Erhöhung geeinigt. Die 130.000 Arbeit-Nehmer in der Metall-Industrie bekommen durchschnittlich 7,44 Prozent mehr Lohn. Arbeiter bekommen je nach Lohngruppe zwischen 8 und 8,9 Prozent mehr, Angestellte bekommen 7 Prozent mehr Gehalt.