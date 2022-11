Ein Kind brachte in Wien eine Spreng-Granate nach Hause

Am Mittwoch hat ein Kind in Wien eine alte Spreng-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Spreng-Granate lag in einem Wald im Stadt-Teil Liesing. Das Kind nahm die Granate mit nach Hause. Der Vater von dem Kind ließ die Granate im Garten liegen und rief die Polizei.

Die Polizei konnte den Vater dann beruhigen. Denn die Granate hatte keinen Zünder mehr und konnte deshalb nicht mehr explodieren.

Die Polizei warnt vor solchen Gegenständen, denn sie können sehr gefährlich sein. Findet man so einen Gegenstand, dann soll man ihn auf keinen Fall angreifen, sondern die Polizei anrufen. Am besten wählt man den Notruf 133.