Duell der zwei großen Parteien bei Kommunalwahlen in Nordmazedonien

Die Kommunalwahlen in Nordmazedonien haben am Sonntag erneut das Kopf-an-Kopf-Rennen der zwei landesweit führenden Parteien, der regierenden Sozialdemokraten (SDSM) und der nationalkonservativen VMRO-DPMNE, bestätigt. In Erwartung offizieller Wahlresultate zeigten sich beide Parteien zufrieden. Die Wahlteilnahme lag laut der staatlichen Wahlkommission bei knapp 49 Prozent.

Laut den von der staatlichen Wahlkommission am Montag in der Früh veröffentlichten Resultaten, auf die sich Medien in Skopje beriefen, wird der Bürgermeister der Hauptstadt Skopje erst in der Stichwahl bestimmt werden. Nach der Auszählung von knapp 70 Prozent der Stimmen in Skopje führt die Bürgermeisterkandidatin der VMRO-DPMNE Daniela Arsovska knapp 3.000 Stimmen vor Amtsinhaber Petre Silegov (SDSM). Die Entscheidung über den neuen Bürgermeister wird in zwei Wochen in der Stichwahl fallen.